OM – Mercato : une mauvaise nouvelle tombe pour Mario Balotelli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Deux ans après son départ de l'OM, Mario Balotelli va sans doute devoir se trouver un nouveau club. Arrivé à Monza cet hier, l'ancien international (30 ans) a inscrit 6 buts pour le club italien mais il n'a pas pu l'aider à atteindre son objectif, à savoir l'accession en Serie A.

Et au même titre que l'autre star de l'équipe, le Ghanéen Kevin-Prince Boateng, Super Mario, en fin de contrat, ne devrait pas être prolongé, malgré son appel du pied. C'est ce qu'annonce ce lundi Nicolo Schira, le journaliste italien.

Federico #Ricci non verrà riscattato dal #Monza e tornerà al #Sassuolo. Niente rinnovo al momento per #Balotelli, anche se Super Mario ha mandato segnali ai dirigenti brianzoli per restare. #calciomercato https://t.co/rrEyMocT8K