OM - Mercato : une menace se précise pour l'avenir d'Alexis Sanchez

Dans des propos tenus il y a quelques semaines, l'attaquant de l'OM, Alexis Sanchez, s'était montré très clair. Pourquoi pas rester à l'OM une saison de plus, mais à condition d'y jouer une compétition européenne majeure. Ce qui sous-entend la Ligue des Champions. Seul souci, des rumeurs de départ du Chilien se répètent au cours des derniers jours.

Qualification en C1

Et cette fois, elles proviennent d'Argentine. Car selon La Nacion, Sanchez serait plus que jamais en contacts avec le club de River Plate. Reste à savoir, en cas de qualification pour la C1, si l'OM ne parviendra pas à la convaincre de rester quelques mois de plus. Fort possible.