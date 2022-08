OM - Mercato : une nouvelle bombe éclate sur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pablo Longoria a enfin répondu à al rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM, hier, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. « C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz, a-t-il confié. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football. »

Naples le plus chaud sur CR7

La position de l’OM enfin clarifiée, cela n’empêche pas les rumeurs de circuler. Gianluca Di Marzio a ainsi lâché une nouvelle bombe cette nuit en assurant que Jorge Mendes s’était bel et bien entretenu avec CR7 au sujet de l’OM. Désireux de disputer la prochaine Ligue des champions, l’attaquant portugais aurait demandé à son agent de lui trouver un point de chute et le club est cité au même titre que Chelsea, le Bayern Munich, le Sporting Portugal, l’AC Milan et le Borussia Dortmund. Le courtisan le plus chaud reste néanmoins... Naples ! Début août, un deal avec Victor Osimhen aurait même été étudié mais le fait qu’Antony soit aujourd’hui très proche de s’engager à Manchester United a refroidi l’opération.

Pour résumer Si Pablo Longoria a démonté la rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) à l’Olympique de Marseille au mercato estival, Gianluca Di Marzio a lâché une nouvelle bombe au sujet de l’attaquant portugais.

