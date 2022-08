OM - Mercato : une nouvelle recrue à 20 M€ a passé sa visite médicale et signe aujourd’hui !

Une nouvelle recrue va bientôt débarquer à l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, Issa Kaboré (21 ans) devrait signer officiellement son contrat dans la journée. Le latéral droit, qui appartient à Manchester City a déjà passé sa visite médicale la semaine dernière.

Le Burkinabé va s'engager sous la forme d'un prêt avec option d’achat, qui pourrait avoisiner les 20 millions d’euros selon plusieurs sources. Il s’agirait du remplaçant poste pour poste de Pol Lirola, poussé dehors par Igor Tudor.

🗣️ Javier Ribalta 🇪🇸 sur la fin du mercato :



"Nous avons des appels, des intérêts, mais pas d'offre sérieuse pour Bamba Dieng. Duje Caleta-Car il ne lui restera qu’un an de contrat, donc on peut le vendre et un autre défenseur central arrivera."1/2#TeamOM | #MercatOM