OM - Mercato : une nouvelle rumeur éloigne Thauvin du Milan

L'avenir de Florian Thauvin fait beaucoup parler du côté de Marseille, le champion du monde étant en fin de contrat en juin. Et c'est peut-être mieux ainsi car son présent n'est guère brillant, lui qui a encore traversé le match d'hier contre Porto (0-2) sans parvenir à forcer la décision. Après une saison 2019/20 passée à l'infirmerie suite à une opération de la cheville, l'Orléanais a bien du mal à retrouver son niveau des exercices précédents.

Olivier Giroud également suivi

Malgré tout, le FC Séville et l'AC Milan sont prêts à sauter sur l'occasion. Les Italiens auraient même proposé un contrat de 4 ans à 3 M€ par saison au gaucher. Seulement, ils seraient sans nouvelle de lui. Et ils exploreraient en conséquence d'autres pistes. Hier, le Sun a révélé qu'ils étaient intéressés par Nicolas Pépé, poussé vers la sortie par Arsenal.

Ce jeudi, Tuttosport liste toute une série d'attaquants susceptibles de débarquer en janvier. On y trouve Luka Jovic et Mariano Diaz du Real Madrid ou encore Olivier Giroud (Chelsea). Certes, ces joueurs sont davantage axiaux alors que Thauvin a le profil d'un ailier. Mais ces contacts montrent que le Milan est passé à autre chose et qu'il compte mettre le peu d'argent qu'il a dans les caisses sur un autre joueur que le Marseillais…