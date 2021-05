OM – Mercato : une nouvelle solution envisagée pour Kevin Strootman

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Prêté au Genoa cet hiver, Kevin Strootman va-t-il rester en Italie ? C'est le souhait de l'OM et il est partagé par le club italien. Mais le Genoa n'est pas en mesure de s'aligner sur le salaire marseillais de l'ancien joueur de l'AS Rome et cela pose problème.

Un problème que le Genoa essaie de régler. Selon Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste des transferts, les discussions avancent dans le bon sens. « Marseille est d'accord pour le transfert définitif de Strootman, les échanges se poursuivent. Le Président Préziosi tente de trouver une solution pour le salaire, trop haut pour le Genoa, en proposant un nouveau contrat de trois ou quatre ans », annonce en effet Schira.

#OlympiqueMarseille are open to sell Kevin #Strootman to #Genoa on a permanent deal. Talks ongoing. President #Preziosi is working to try a solution for the salary of the midfielder (too high for Genoa), which could be spreaded on 3 or 4-years contract. #transfers #OM https://t.co/spTfIUdqwj