OM - Mercato : une nouvelle victime de Longoria dans le onze de Marcelino ?

L'OM a réalisé un mercato à la hauteur de ses ambitions. Le club olympien a recruté pas moins de sept nouveaux joueurs. Par conséquent, certains Marseillais penseraient à quitter le club au vu de la concurrence qui va s'installer dans l'effectif. C'est notamment le cas d'un protégé de Pablo Longoria.

Azzedine Ounahi se poserait des questions sur sa place au sein de l'effectif olympien, révèle Marwan Belkacem. Recruté par Pablo Longoria pour être un élément capital du plan de jeu de l'OM, le Marocain pourrait finalement être victime des arrivées estivales. Après sa bonne Coupe du Monde, Ounahi n'a pas réussi à enchaîner à l'OM, notamment en raison de sa blessure à l'orteil la saison passée. Selon L'Équipe, qui confirme qu'il est le grand perdant du changement de système déclenché par l’arrivée de Marcelino, un club espagnol serait venu aux nouvelles sans approfondir pour l’instant. Des Anglais aussi (Brentford, Burnley) mais ils ne semblent pas assez attractifs.

Ce qui est certain dans le dossier Ounahi, c'est que le joueur se pose des questions sur sa place et qu'on pourrait le perdre.



Une victime potentielle de plus de l'instabilité de notre projet sportif et ça fait beaucoup.