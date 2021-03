OM - Mercato : une obsession de Longoria pourrait vite débarquer à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'information a le mérite d'exister. Depuis longtemps. Et, autre avantage indéniable, ce n'est en rien une rumeur. L'espoir toulousain, Amine Adli, seulement âgé de 20 ans, figure bel et bien sur les tablettes de Pablo Longoria. Le joueur, barré par son club l'hiver dernier pour permettre au TFC de retrouver la Ligue 1, sera en fin de contrat dans un an et demi. Et refuse déjà de prolonger.

Comme le rappelle justement le quotidien marseillais, La Provence, Longoria, désormais président de l'OM, s'était rendu au mois de janvier dernier à Toulouse afin de rencontrer Adli. Et aurait même fait une promesse à son entourage : ne rien lâcher sur ce dossier. Quitte à revenir à la charge dès le prochain mercato, cet été.

Le TFC, si il veut toucher une indemnité, sera alors contraint de vendre celui que l'on présente comme un grand espoir du foot français.