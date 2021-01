OM – Mercato : emballement pour Sanson, Villas-Boas ne dit pas non

Hier soir, André Villas-Boas était remonté par la défaite de son équipe à domicile contre Nîmes (1-2), dernier du championnat. Mais l'entraîneur de l'OM a quand même pris le temps de commenter l'intérêt d'Aston Villa pour Morgan Sanson : "On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n'a reçu aucune offre, sauf si cela s'est passé pendant le match. C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose".

West Ham propose Lanzini

Seulement, depuis ces propos, deux autres clubs se sont lancés dans la course à l'ancien Montpelliérain ! Il y aurait également Newcastle mais surtout West Ham. Les Hammers suivent le milieu de terrain offensif depuis au moins deux ans. Ils avaient d'ailleurs formulé une offre à l'été 2019, repoussée par le joueur.

Selon le Sun, le club londonien voudrait proposer le milieu de terrain argentin Manuel Lanzini (27 ans) dans le deal plus une somme d'argent. Mais sachant que Sanson est coté 28 M€ et Lanzini 15 M€, cela ferait peu d'argent dans les caisses marseillaises. Pas certain que cette opération soit acceptée par Pablo Longoria. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec trois courtisans de Premier League, il pourrait y avoir de la surenchère, ce qui fera le jeu de l'OM.