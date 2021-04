OM - Mercato : une pépite de L1 subtilisée par un rival pour l'Europe ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Cet été, l'Olympique de Marseille sera un énorme chantier. Entre les joueurs en fin de contrat comme Florian Thauvin et Jordan Amavi, les rares valeurs marchandes comme Boubacar Kamara ou Pape Gueye qu'il faudra sacrifier pour renflouer les caisses mais aussi les fins de prêt comme Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance voire une surprise comme un départ d'Arkadiusz Milik, l'effectif devrait être chamboulé.

Le RC Lens aura des moyens, pas l'OM…

Il faudra évidemment compenser les nombreux départs mais avec des moyens réduits. D'où l'idée de réaliser des bons coups avec des joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Ligue 1. Farid Boulaya est de ceux-là. Le meneur de jeu du FC Metz réalise une saison pleine, avec 5 buts et autant de passes décisives. Il est âgé de 28 ans, est sous contrat jusqu'en 2022 et, surtout, est originaire de Vitrolles.

Cet hiver, une rumeur a assuré que l'Olympique de Marseille était intéressé par le profil de Boulaya. Ce dernier avait même été interrogé sur le sujet et avait laissé la porte ouverte. Mais un autre club de Ligue 1 voudrait le meneur. Ce club, c'est le concurrent direct de l'OM pour la 5e place, le RC Lens. Selon France Bleu, les Sang et Or ont plusieurs joueurs dans le viseur pour la saison prochaine, dont le Messin. Et ils seraient prêts à payer une belle indemnité pour l'avoir. Ce que ne pourra peut-être pas se permettre l'OM…