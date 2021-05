OM - Mercato : une pépite marocaine pour succéder à Amavi ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OM adorent se moquer de leurs propres joueurs. Notamment Jordan Amavi. Le latéral gauche n'a pas droit au déferlement de haine dont est victime Florian Thauvin. Lui a droit à de l'humour noir comme des avis de recherche, ses blessures musculaires l'ayant éloigné des terrains depuis le 20 février…

L'OM est prioritaire pour son recrutement

Le souci, c'est que Jordan Amavi est en fin de contrat au 30 juin. Et que cette deuxième partie de saison quasi blanche n'est pas idéale pour attirer le regard des recruteurs. En négociations avec l'OM depuis plusieurs mois pour une prolongation, le Varois de 27 ans n'a toujours pas trouvé d'accord. Pablo Longoria a fait part de son optimisme sur ce dossier mais Amavi demanderait toujours une augmentation pour parapher un nouveau bail, ce qui semble compliqué vu les finances du club.

Mais l'Olympique de Marseille travaille déjà sur l'arrivée d'un nouveau latéral gauche. Et celui-ci serait particulièrement prometteur. Il s'agirait du Marocain Anas Nanah (18 ans), venu faire un essai à la Commanderie il y a un an. Essai concluant mais il avait dû retourner au pays car il n'était pas encore majeur. Depuis, il a poursuivi sa formation à l'Académie Mohamed VI, créée par un certain Nasser Larguet, aujourd'hui aux commandes du centre de formation phocéen. L'OM serait prioritaire pour le recruter. Et il ne devrait pas s'en priver…