OM – Mercato : une pépite polie par le FC Barcelone pour oublier l'échec Milik ?

Dans les jours qui viennent, l'OM devrait attirer un renfort intéressant pour son couloir droit en la personne de Pol Lirola. Le latéral devrait être prêté avec option d'achat par la Fiorentina. De quoi compenser enfin le départ de Bouna Sarr l'été dernier au Bayern Munich.

Pour autant le Mercato de l'OM n'est pas encore réglé. André Villas-Boas espère toujours voir arriver un buteur à même de concurrencer, ou même de doubler Dario Benedetto. En ce sens, le dossier prioritaire menait depuis quelques temps à Arkadiusz Milik. Sauf que les négociations semblent très compliquées avec Naples et le joueur.

Abel Ruiz, une promesse qui n'a pas confirmé

Voilà pourquoi l'OM semble déjà avoir ouvert d'autres dossiers. Selon AS, l'une des possibilité mènerait à Abel Ruiz. Formé à la Masia, l'attaquant espagnol a quitté le FC Barcelone en 2020 pour Braga où il n'a pas franchement percé. Auteur de six buts lors du Mondial U17 en 2017, Abel Ruiz n'a donc pas encore confirmé son potentiel au plus haut niveau.

Pablo Longoria va-t-il miser sur lui pour s'installer au poste de numéro 9 de l'OM pour la fin de saison ? Réponse dans les prochains jours.