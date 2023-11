OM - Mercato : une piste alléchante tombe à l'eau !

Après la piteuse prestation de l'OM à Strasbourg (1-1), du changement s'impose. Les supporters attendent avec grande impatience l'arrivée du mercato hivernal, en espérant que Pablo Longoria saura redonner de la vie et du talent à une formation extrêmement décevante. L'une des premières pistes ayant filtré était d'ailleurs alléchante puisqu'elle menait au milieu offensif portugais Fabio Vieira, en manque de temps de jeu à Arsenal. Un prêt était évoqué.

Seulement, ce mardi, à la veille de son match contre le RC Lens, le manager des Gunners, Mikel Arteta, a annoncé une mauvaise nouvelle : Vieira s'est fait opérer hier lundi d'un problème à l'aine et il sera absent pour plusieurs semaines. "Au moins jusqu'à la fin de la trêve hivernale", a-t-il déclaré. Or, la trêve hivernale en Premier League, c'est du 13 au 20 janvier ! Cela laissera peu de temps à l'OM pour décider s'il compte tenter sa chance avec un joueur dont il n'aura aucune garantie qu'il sera pleinement opérationnel tout de suite.

🚨🔴⚪️ One more blow for Arsenal as Mikel Arteta reveals Fabio Vieira has been to see a specialist.



“Vieira has undergone surgery on his groin yesterday and he will be out for weeks”.



“We don’t expect him back this side of the winter break”. pic.twitter.com/KuqkOS3TjG