OM - Mercato : une piste argentine va filer sous le nez de Sampaoli

Cible de l'OM l'été dernier, Thiago Almada (Velez Sarsfield, 20 ans) est-il en train de passer sous le nez de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ? Il semblerait que oui... Après de longues discussions l'été dernier, Velez et Marseille n'avaient pas trouvé d'accord pour le jeune Argentin, bloqué jusqu'au mois de janvier par son club pour disputer la Copa Libertadores.

Sur le marché cet hiver, Thiago Almada ne devrait pas prendre l'avion pour Marseille. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Mercato italien Fabrizio Romano qui explique que le meneur albiceleste devrait prendre la route de la MLS (D1 américaine) et du club d'Atlanta United.

Un accord aurait été trouvé vendredi entre le Velez et l'Atlanta United autour d'un transfert sur la prochaine fenêtre en janvier. Thiago Almada serait également tombé d'accord pour un bail jusqu'en juin 2026. Bloqué sur cette piste, l'OM avait finalement misé sur Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder et Amine Harit pour renforcer son secteur offensif.

Thiago Almada to Atlanta United, deal in place and set to be completed. There’s verbal agreement since months between Atlanta and Vélez - paperworks ready to be signed in December. ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᄋ #Atlanta



Thiago Almada will sign until June 2026, @CLMerlo confirms. https://t.co/nZFySGTAnc