OM - Mercato : une piste déjà à oublier pour la succession de Luan Peres ?

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Habitué aux bons coups, Pablo Longoria aurait trouvé le successeur de Luan Peres du côté de la Belgique. D'après Foot Mercato, l'OM lorgnerait en effet John Lucumi, défenseur colombien de 24 ans évoluant au KRC Genk. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club belge, le joueur est coté à 9 M€ par le site de référence Transfermarkt. Et c'est là où le bât blesse...

En effet, Longoria n'a pas 9 M€ à mettre sur un joueur en cet été où Frank McCourt lui a demandé de vendre en priorité. Et surtout pas pour un défenseur, alors qu'il en a déjà recruté quatre cet été (Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba et Roggerio Nyakossi) et qu'il y en a encore deux (Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi). Six joueurs pour trois places, c'est largement suffisant, même si Caleta-Car est sensé être vendu d'ici début septembre. Les priorités sont ailleurs pour Longoria et l'OM...