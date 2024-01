OM - Mercato : fin d'une nouvelle piste hivernale !

Depuis plusieurs semaines, Kai Wagner, qui est arrivé au terme de son contrat avec Philadelphie le 31 décembre dernier, est annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille en vue du mercato hivernal.

Mais le latéral gauche allemand, libre de s'engager là il le souhaite, ne devrait pas rejoindre le club phocéen cet hiver et devrait finalement prolonger son contrat avec Philadelphie, si l'on en croit les informations du journaliste américain de The Athletic, Tom Bogert. L'ancien joueur de Schalke 04 aurait trouvé un accord avec la franchise de MLS sur un nouveau bail.

BREAKING: The Philadelphia Union has re-signed Best XI left back Kai Wagner, sources tell The Athletic.



Wagner, 26, was out of contract. After contract talks stalled during the season & an exit seemed certain, the two sides returned & agreed to a deal. https://t.co/uvVTnlWw6d