OM – Mercato : une piste ouvre la porte en grand à Pablo Longoria

Cité parmi les pistes potentielles de l'OM en cas d'échec dans le dossier Pol Lirola au poste de latéral droit, Valentin Rosier (Besiktas, 24 ans) ne serait pas contre un retour en France. Invité sur beIN Sports ce samedi, l'ancien joueur de Dijon a reconnu avoir eu vent de l'intérêt de l'OM... Et être tenté par l'aventure.

« Je suis agréablement surpris de l’intérêt que me porterait l’OM, mais ce sont mes agents qui s’en occupent. C’est un club qui pourrait me plaire, c’est l’un des plus grands clubs de France, en plus la-bas la vie a l’air bien. L’OM ça ne se refuse pas, mais il faut avoir les épaules larges pour jouer là-bas, avec un gros mental », a fait savoir Rosier, tenté par le projet.

Selon la presse turque, le Sporting Lisbonne – club propriétaire de Valentin Rosier – réclamerait 6 M€ pour céder son très offensif latéral (3 buts, 7 passes en 37 apparitions TTC). Un tarif que le Besiktas ne peut se permettre de payer mais qui serait dans les cordes de l'OM. Affaire à suivre donc...