OM - Mercato : une piste prestigieuse en moins pour Kamara ?

Côté marseillais, Boubacar Kamara sera le grand absent du match à Nice demain en quarts de finale de la Coupe de France. Pas sûr que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli s'imaginaient encore pouvoir compter sur ses services il y a un mois de cela. Car, en fin de contrat et pas désireux de prolonger aux conditions proposées, le Minot était poussé vers la sortie, histoire d'amener un peu d'argent frais dans les caisses. Mais les multiples contacts pour lui n'ont pas abouti, notamment celui menant à Manchester United. Et pas sûr du tout qu'il soit de nouveau à l'ordre du jour en juin...

MU préfère Declan Rice

En effet, le Manchester Evening News annonce dans son édition du jour que les Red Devils privilégieraient une arrivée de Declan Rice (West Ham) pour renforcer le milieu de terrain cet été. L'international anglais coûterait évidemment beaucoup plus cher que Kamara (on parle de 75 M€) mais il a déjà fait ses preuves en Premier League et pourrait devenir un emblème du club, lui qui n'a que 23 ans. Pour rappel, si MU n'est pas passé à l'action cet hiver pour Kamara, c'est parce que Ralf Rangnick n'est manager que pour six mois et que c'est le prochain manager qui validera toutes les recrues. Dont Rice ou Kamara...

Pour autant, il reste de nombreuses pistes pour le défenseur central reconverti milieu de terrain par André Villas-Boas. On parle notamment de l'AC Milan mais aussi du PSG, où Leonardo apprécie beaucoup son profil. Le directeur sportif parisien ne sera peut-être plus là en juin, si Zinédine Zidane arrive sur le banc. Mais nul doute que les Parisiens apprécieraient de chiper un joueur à leur grand ennemi national. Kamara le Marseillais accepterait-il un transfert aussi sulfureux ?

🆕 LU dans L’ÉQUIPE 🗞 : « Peu importe le système, peu importe son rôle sur le terrain, Boubacar Kamara est bien un homme de base de Jorge Sampaoli, au point de devenir vice-capitaine derrière Dimitri Payet. » #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZMPBVuSP7y — Treize013 (@treize013) February 8, 2022