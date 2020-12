OM – Mercato : une piste refermée sèchement au nez de Florian Thauvin ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan des Marseillais face aux clubs anglais en Ligue des Champions

Dans six jours, le mois de janvier va commencer et cela marque un tournant pour les joueurs en fin de contrat au terme de la saison. Désormais libres de signer leurs futurs contrat, ces joueurs ont les cartes en main. Florian Thauvin fait partie de ceux-là, lui qui n'a pas encore étendu son bail avec l'OM.

D'ici l'été prochain, l'ailier champion du monde va-t-il décider de prolonger avec Marseille ou plutôt choisir un autre challenge ailleurs ? Ces derniers temps, le nom de Leicester a par exemple été évoqué. Plutôt alléchant dans la mesure où les Foxes luttent pour les places de haut de tableau depuis plusieurs saisons maintenant.

Heskey ne voit pas l'utilité de Thauvin

Seulement, encore faut-il que son arrivée soit validée. Observateur du football anglais, l'ancien international Emile Heskey semble par exemple particulièrement mesuré sur le sujet. « Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas. Avec Harvey Barnes, (Cengiz) Under, vous avez (Dennis) Praet qui peut aussi jouer à cette position. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent jouer à ces postes et ils sont jeunes. Le seul joueur que vous pouvez chercher est probablement un remplaçant pour le long terme à Jamie Vardy, qui aura 34 ans en janvier. Pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire », a expliqué l'ancien attaquant à HITC.