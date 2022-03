OM – Mercato : une première piste apparaît pour l'après-Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

De plus en plus contesté à l'OM, Jorge Sampaoli n'est pas sûr d'aller au bout de son contrat dans la Cité phocéenne à l'été 2023. Bien que sur le podium de Ligue 1, l'Argentin a déjà braqué bon nombre de supporters contre lui et, bien qu'il le défende encore publiquement, le président Pablo Longoria se pare déjà à toutes éventualités concernant son technicien.

Diego Martinez, le plan « made in Liga » de Longoria ?

Si l'on en croit TodoFichajes, le dirigeant espagnol a déjà pris contact avec l'un de ses compatriotes en cas de départ de Jorge Sampaoli... Et le coach visé serait Diego Martinez (libre, 41 ans).

Ancien adjoint d'Unai Emery à Séville, passé avec succès du côté d'Osasuna et de Grenade, le natif de Vigo est libre depuis l'été dernier. Actuellement en Angleterre pour se former et dans l'espoir d'y trouver un club, Diego Martinez – qui aurait refusé plusieurs offres en Liga (Levante, Getafe, Elche) – fera-t-il la sourde oreille si Marseille se présente ? Rien n'est moins sûr...