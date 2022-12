OM - Mercato : une priorité d'Igor Tudor se retrouve sur le marché en janvier !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si le Mercato de l'OM dépendra en grande partie des ventes réalisées et notamment de ce qu'il adviendra de Gerson dans les prochaines semaines, Igor Tudor a bel et bien dans l'idée de remplacer le Brésilien mais aussi Pape Gueye par un milieu correspondant davantage à son plan de jeu... Et il se trouve justement que l'une de ses priorités se retrouve sur le marché.

En effet, comme annoncé par le journaliste italien Nicolo Schira, le Héllas Vérone, l'ancien club du technicien croate, a décidé de mettre sur le marché son milieu franco-camerounais Adrien Tamèze (28 ans), dont le contrat expire en 2024.

S'il faudra compter entre 8 et 10 M€ pour récupérer l'ancien Niçois, il y a quand même fort à parier que Pablo Longoria tentera de contenter son coach avec Tamèze.