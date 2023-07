OM - Mercato : une priorité de Longoria pousse pour venir, les négociations avancent

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après les signatures récentes de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, Pablo Longoria s'attaque maintenant à la défense. Renan Lodi est déjà arrivé en latéral gauche mais le besoin de recrues existe encore dans les couloirs où le seul Jonathan Clauss postule à droite tandis que Pol Lirola et Jordan Amavi séjournent dans le loft à Marseille. L'OM veut absolument enrôler un nouveau latéral et insiste sur une piste de longue date nommée Joakim Mæhle. Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'Atalanta Bergame, le Danois dispose d'un bon de sortie et pousserait pour son départ vers la Ligue 1.

Les deux parties optimistes

Selon l'Eco di Bergamo, les négociations se poursuivent entre les dirigeants de la Dea et Pablo Longoria qui espère valider un prêt avec option d'achat d'environ 12 millions d'euros même si le club italien privilégierait un transfert sec. Si ce dossier pourrait encore traîner, l'optimisme serait de mise alors que Mæhle avait déjà failli signer à l'OM lors de l'été 2019 avant une volte-face de dernière minute de Genk, son équipe de l'époque. Cette fois, les discussions ont été anticipées et ont des chances d'aboutir. Affaire à suivre...

Selon @webecodibergamo, Joakim Maehle pousse pour rejoindre l'#OM.

👉L'Atalanta négocie avec l'#OM pour obtenir un prêt avec OA d'environ 12M€ (Le club aurait préféré le vendre directement)

👉Un grand optimisme filtre entre les parties même si cela prendra du temps — OManiaque (@OManiaque) July 25, 2023

