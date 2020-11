OM - Mercato : une priorité de Villas-Boas et Longoria ouvre la porte pour janvier

Cela fait un mois et demi mais la pression n'est toujours pas retombée chez Joakim Maehle. Le latéral droit danois de 23 ans s'était mis d'accord pour signer avec l'Olympique de Marseille dans les derniers jours du mercato. Une offre de 8 M€ avait été acceptée par les dirigeants de Genk avant que ceux-ci ne se montrent gourmands et ne fassent monter les enchères. L'OM, qui compte ses sous, avait alors retiré son offre, à la grande colère de Maehle, qui l'avait fait savoir sur les réseaux sociaux puis en conférence de presse.

"Je veux toujours partir le plus vite possible"

Le problème pour le KRC, donc, c'est que le Danois ne s'est pas calmé. Et qu'il vient d'annoncer son intention d'aller voir ailleurs cet hiver : "Je veux toujours partir le plus vite possible. Ce n'est pas toujours facile de s'en aller en hiver mais je pense que je vais y arriver. Je n'ai plus discuté de cela avec Genk mais les dirigeants connaissent mon point de vue. En attendant, je me donne à fond pour le club, sans plus".

Cette annonce aura-t-elle un écho du côté de Marseille, où Hiroki Sakai connaît un début de saison très difficile ? Déjà limite en championnat, le Japonais est carrément dépassé en Champions League, rendant le recrutement d'un latéral droit impératif. Mais comme les caisses phocéennes sont vides…