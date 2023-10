OM - Mercato : une recrue à 10 M€ débloquée avec la Ligue des champions ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

La fin de saison est encore loin pour l’OM. Empêtré dans une mini-crise née d’une réunion houleuse entre les supporters et la direction le 18 septembre dernier, le club phocéen nage en eaux troubles et essaye actuellement d’écoper avec son nouveau capitaine Gennaro Gattuso. Bien malin qui pourrait ainsi prédire le classement final de l’OM au printemps prochain.

Correa entre 10 et 13 M€ ?

En revanche, on en sait déjà plus sur les détails du prêt de Joaquin Correa. Selon La Provence, l’option d’achat concernant l’attaquant de l’Inter Milan s’élève à 10 millions d’euros en cas de qualification en Ligue des champions et elle est obligatoire dans ce cas de figure. Sans sésame validé en C1, elle est de 13 M€ et ne serait alors pas obligatoire.

