OM - Mercato : une recrue a déjà marqué des points avec Sampaoli et Payet

L’OM est sur tous les fronts. Hier, le club phocéen a obtenu sa deuxième victoire de l’été en amical contre le FC Sète (2-1). Titulaire lors de cette rencontre, Gerson a marqué des points dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Sur le terrain principal d’entraînement de La Commanderie, la recrue phare de l’été marseillais a été titularisée en soutien de Dimitri Payet, dans une sorte de 3-4-3 et a brillé en étant placée très haut sur le terrain.

« En se focalisant presque uniquement sur les tâches offensives malgré des replis appliqués, Gerson a montré quelques belles choses dans l’utilisation du ballon et des prémices de complicité avec Luis Henrique et Dimitri Payet, détaille L’Équipe ce lundi. Il a plusieurs fois trouvé le premier. Cela a été plus tranchant, encore, avec le Réunionnais. »

À la réception d’un mauvais renvoi de la défense sétoise, le milieu brésilien a obtenu un penalty, transformé par Payet (42e) et a montré sa capacité à se projeter vers l’avant en marquant ensuite un joli but refusé justement pour hors-jeu (47e). Les premières impressions furent donc positives pour Gerson. Prochain match de préparation de l’OM : face à Servette (D1 suisse), jeudi, à Fos-sur-Mer.

