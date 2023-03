OM - Mercato : une recrue a signé, 4 départs en vue cet été ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Première bonne nouvelle pour l’OM : Ruslan Malinovskyi est Marseillais ! RMC Sport rappelle que son obligation d’achat était conditionnée… au maintien en Ligue 1, désormaid acquis puisque le club phocéen compte 33 points d’avance sur le premier relégable. Si Sead Kolasinac est proche d’une prolongation de deux ans, Ruben Blanco devrait quitter l’OM en fin de saison. Le gardien espagnol est sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2027 et le club galicien envisage de le récupérer dans son effectif. Marseille n’insistera pas. De son côté, Issa Kaboré (20 M€) est trop cher pour les finances de l’OM.

Sanchez n'a encore rien décidé

La seule option pour le conserver une année de plus serait que Manchester City accepte de le prêter une saison supplémentaire mais Pablo Longoria doute que cette solution soit envisageable. Autre départ quasi assuré, en plus de celui de Mattéo Guendouzi : Eric Bailly.

« Il est trop rarement à 100%, son salaire est conséquent et l’OM ne le conservera pas », insiste la radio sportive. Au sujet de Nuno Tavares, l’OM reste à l’affût. Et attend la fin de la saison pour discuter plus en profondeur avec Alexis Sanchez. L’attaquant chilien n’aurait pas encore pris de décision définitive sur son avenir.

🔹Ruben Blanco 🇪🇸 devrait quitter l’OM en fin de saison. Le portier espagnol est sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2027 et le club galicien envisage de le récupérer dans son effectif. Marseille n’insistera pas. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/aWKBJ2O6C6 — Infos OM (@InfosOM_) March 17, 2023

