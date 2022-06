OM - Mercato : une recrue arrive libre jusqu’en 2026 !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cette nuit, à 4h40 (!), le journaliste italien Nicolo Schira a annoncé la signature pour les quatre prochaines saisons de Jelle van Neck à l'OM. Cela faisait déjà plusieurs jours que le nom de ce gardien belge de 18 ans circulait du côté de Marseille. En fin de contrat apprenti avec le Club Bruges, il a refusé de s'engager avec le champion de Belgique et était donc libre de s'engager où il voulait.

International U16 et U18, Van Neck devrait évoluer dans un premier temps avec la réserve phocéenne. Son arrivée devrait relancer les rumeurs de départ de Steve Mandanda. Le gardien de 37 ans a mal vécu l'alternance de la saison écoulée et il serait prêt à aller avoir ailleurs si Jorge Sampaoli ne l'assurait pas d'un certain temps de jeu pour 2022-23. Il aurait notamment une touche avec le Stade Rennais. Avec lui, Pau Lopez, Simon Ngapandouetnbu (qui pourrait cependant être prêté) et Jelle van Neck, le poste de gardien de but afficherait complet à l'OM. Un voire deux départs ne seraient pas étonnants...

Pour résumer Le jeune gardien belge Jelle van Neck (18 ans) s'est engagé avec l'OM jusqu'en 2026. Il était libre depuis la fin de son contrat apprenti avec le Club Bruges. Une arrivée qui laisse à penser que Steve Mandanda pourrait quitter prochainement Marseille.

Raphaël Nouet

Rédacteur