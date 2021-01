OM - Mercato : une recrue bonus offerte par McCourt à Villas-Boas ?

Pablo Longoria n’a pas encore bouclé son mercato hivernal. Et pour cause, le directeur sportif de l’OM cherche encore la perle rare au milieu pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Sur le marché hexagonal, les prix gonflent vite, clubs et joueurs se montrant très gourmands. Raison pour laquelle les pistes menant à Angelo Fulgini (SCO Angers) et Imran Louza (FC Nantes) ont été très vite refroidies.

Un latéral gauche pourrait encore débarquer cet hiver

Selon L’Équipe, d’autres milieux sont aussi proposés tous les jours à l’OM, de la Russie à l’Argentine en passant par la Turquie, à l’image du Turc Irfan Can Kahveci (Basaksehir, 25 ans). L’OM n’est pas intéressé par ce dernier, d’autant qu’il est blessé jusque courant février. Recruter dans l’entrejeu pourrait ne pas être la dernière tâche de Longoria.

Au poste de latéral gauche, ciblé avant le mercato, l’OM regarde aussi les opportunités pour anticiper les fins de contrat en juin (Amavi, Nagatomo, Rocchia…). « Avec Sakai qui peut dépanner, l’affaire paraît moins urgente, même si Amavi est encore blessé », nuance le quotidien sportif qui n’a pas de nom à proposer dans la couloir gauche. En revanche, Longoria veut porsuivre son opération dégraissage, notamment avec Lucas Perrin (22 ans).