OM - Mercato : une recrue bonus XXL offerte à Jorge Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM - Lens: le débrief

Si Pablo Longoria a mené un gros Mercato pour le compte de l'OM cet été, Jorge Sampaoli a aussi su redonner vie à certains joueurs en perte de vitesse. C'est notamment le cas de Dimitri Payet, anonyme et critiqué l'an passé mais à nouveau rayonnant cette saison (5 buts, 1 passe décisive en 5 matchs).

Pour l'ancien fondeur reconverti préparateur physique Bouabdellah Tahri, désormais consultant sur la chaîne L'Equipe, le nouveau Payet est – à 34 ans – une vraie arme supplémentaire pour Marseille. Il s'en explique.

« Payet est une vraie recrue pour l'OM »

« Payet est une vraie recrue pour l'OM. C'est un autre joueur cette saison, avec un autre visage. Par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Il est prêt physiquement. Il est là pour bonifier ses coéquipiers, il est la plaque tournante de cette équipe. Il a tellement donné pendant tout le match, qu'il a fini la partie complètement émoussé. Donc ça a joué sur sa lucidité, sa qualité de passe. Mais on assiste à la métamorphose d'un joueur, qui a connu des mois compliqués. Après, est-ce le retour du vrai Payet, celui qu'on a connu en 2016 ? Je ne crois pas... Mais c'est un joueur expérimenté, il arrive à maîtriser ses efforts, tout en gardant sa qualité technique. Et c'est très bien pour Marseille », a expliqué Tahri.

Comme avec Marcelo Bielsa, Dimitri Payet a sans doute trouvé en Jorge Sampaoli le technicien inspirant dont il avait besoin pour réenclencher sa marche en avant. Notons aussi que le Réunionnais est aussi débarrassé depuis cette saison de Florian Thauvin, un joueur avec qui la relation technique était quasi inexistante...