OM - Mercato : une recrue coûteuse déjà larguée par Sampaoli ?

Une défaite et tout le travail effectué par Jorge Sampaoli depuis un an va-t-il être remis en cause ? Mis en échec dimanche par Clermont à l’Orange Vélodrome (0-2), l’OM est aujourd’hui critiqué de toutes parts par les observateurs, qui ne comprennent rien ou si peu à la gestion à la petite semaine du coach argentin. Kevin Diaz considère même que l'intéressé ne respecte pas le jeu et qu’il a tort d'adapter son système à ses adversaires.

« Il faut respecter le jeu. J'aime les dépassements de fonction, les entraîneurs capables de proposer quelque chose de moderne ou d'inventif. Mais il y a un moment où il faut respecter le jeu, a-t-il pesté au micro de RMC Sport. Et il y a des fondamentaux, des automatismes et un minimum de continuité. Je suis désolé un entraîneur qui change absolument à chaque fois son équipe. Mais non pas que les onze joueurs, mais qui change aussi le système, l'animation... Il y a un moment, tu ne peux pas. »

Le consultant a pris l’exemple de Pol Lirola (24 ans) pour étayer sa thèse. Après une saison prometteuse en prêt, le latéral espagnol a signé l’été dernier en provenance de la Fiorentina mais il semble perdu depuis lors. « Même en tant que joueur, tu ne sais plus. Il y en a un qui est symptomatique de tout ça, c'est Lirola, a-t-il analysé. Ce n'est pas un mauvais joueur, on l'a vu l'an dernier. Cette année, il est complètement perdu. Lirola, ce n'est pas Cancelo. Il ne peut pas jouer entre les lignes. C'est un latéral qui a besoin de jouer dans son couloir. »

🗣️💬 Les mots très rudes de Payet après la défaite face à Clermont : "Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."https://t.co/PZaqqHyO6m — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2022