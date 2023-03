OM : une recrue hivernale accepte son (mauvais) sort

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Comme un symbole. Et une entrée tardive, une de plus, alors que l'OM menait déjà au score sur la pelouse du Stade Rennais. Azzedine OUnahi, courtisé par l'OM des semaines durant lors du mercato d'hiver et venu pour plus de 8 millions d'euros, ne dispute ainsi que des bouts de matches. Sans que celà le pousse, pour le moment, à s'inquiéter de son sort.



Pour Hakim Zhouri, journaliste aux Les Lions de l’Atlas et qui s'est exprimé sur le site footballclubdelmarseille, "il est compliqué de se mettre en jambes sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire."