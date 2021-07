OM - Mercato : une recrue déjà prête à exploser avec Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM enchaîne. Après avoir remporté leurs deux premiers matches amicaux cet été, les hommes de Jorge Sampaoli affronteront Servette au stade Parsemain de Fos-sur-Mer (21h). Pour cette rencontre, l’entraîneur argentin compte incorporer l’ailier international turc Cengiz Ünder après l’avoir convoqué dans le groupe olympien.

Les supporters de l’OM ont hâte de voir ce que peut vraiment apporté le milieu offensif prêté par l’AS Rome cet été, lui qui sort d’un prêt relativement anonyme à Leicester. Selon Atakan Anil, le joueur de 24 ans a déjà toutes les qualités requises pour exploser avec Sampaoli.

« Il peut vraiment exploser avec Sampaoli, glissait ce spécialiste du football turc avant même sa signature à l’OM. Cengiz peut prendre une grosse place dans cette équipe, car malgré son jeune âge, il a déjà une belle expérience du très haut niveau. De plus, en Ligue 1, il ne sera pas perdu avec ses coéquipiers en sélection qui jouent à Lille. C’est un joueur qui n’hésite pas à prendre ses responsabilités, et s’il est au top de sa forme, il va faire des dégâts en L1, c’est sûr et certain. Il est très rapide et provoque énormément. C’est un gaucher qui joue à droite, à la manière d’un Thauvin en plus rapide, mais il ne faut pas le brider. D’ailleurs, c’est à la base un numéro 10 qui se balade un peu partout sur le terrain, il a besoin de liberté de la part de son coach. Il aime provoquer, dribbler, et je suis convaincu qu’il est le type de joueur qui plait à Sampaoli. » Confirmation ce soir ?

