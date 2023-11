OM - Mercato : une recrue estivale a fait fuir Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Les supporters de l’OM regretteront sans doute encore longtemps Alexis Sanchez. Pour ne pas s’être entendus pour une prolongation cet été, l’attaquant chilien est rentré à l’Inter Milan et n’y joue pas beaucoup. Pas de quoi donner de regrets à Pablo Longoria. « Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec nous était exceptionnel et je tiens à l’en remercier, a clarifié le président de l’OM lundi sur RMC Sport. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. »

« On ne veut pas d’une attaque avec 2 joueurs qui feraient 70 ans à eux 2 »

La vérité serait plus nuancée pour Florent Germain, qui explique que lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a signé à l’OM, la prolongation de ce même Sanchez est devenue impossible. « Quand Aubameyang a signé, on continuait à se poser la question si Sanchez allait pouvoir venir. Financièrement, on expliquait que c’était compliqué, analyse le journaliste de RMC Sport. Après, on m’avait dit clairement au sein de l’OM, on ne veut pas d’une attaque avec deux joueurs qui feraient 70 ans à eux deux. »

Podcast Men's Up Life