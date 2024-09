OM Mercato : une recrue estivale a mis un énorme stop au Stade Rennais !

Quasi inconnu du public français encore cet été, Jonathan Rowe n’a eu besoin que d’un but (sublime) pour se faire connaître. Dimanche, l’explosif ailier anglais a ainsi délivré tout le peuple marseillais en offrant l’Olympico à l’OM dans le temps additionnel, quelques mintues après son entrée en jeu et d’une frappe sèche dans le petit filet (3-2). Saignant à chacune de ses apparitions à l’OM, le joueur de 21 ans savait où il mettait les pieds cet été et affiche une mentalité exemplaire depuis.

Rowe a recalé Rennes pour Marseille

« On a été impressionnés par sa mentalité, malgré son âge, et aussi très surpris par sa détermination à rejoindre l'OM », a déclaré à La Provence un acteur des négociations. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, dont Ipswich, ou de l'Atalanta Bergame en Italie, Rowe n'avait ainsi qu'une priorité : l'OM. N’en déplaise au Stade Rennais, qui l’avait également ciblé en Ligue 1. Le club breton s’est finalement rabattu sur Jota… toujours blessé.

La story de Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 face à l’accueil des supporters !!! 😍🔥#OLOM pic.twitter.com/UnTlkaNwqN — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 23, 2024