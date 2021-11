OM - Mercato : une recrue estivale se voit rester longtemps à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Sorti du onze de départ ces dernières semaines au profit de Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi ne broie pas du noir, au contraire. Le défenseur central argentin a accordé une longue interview à Foot Mercato dans laquelle il explique combien il est épanoui à l'Olympique de Marseille. A tel point qu'il compte bien s'y inscrire dans la durée.

"Cela représente beaucoup pour moi que l'OM soit le club où j'ai joué le plus de matches en professionnels. C'est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C'est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club."

