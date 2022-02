OM - Mercato : une recrue hivernale victime de représailles

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Officiellement, Bartug Elmaz n'est toujours pas un joueur de l'Olympique de Marseille. Mais il y a de fortes suspicions, comme le fait qu'il ait été vu à l'aéroport de Marignane dimanche dernier. Ou encore que Galatasaray vient de l'écarter de son groupe pour avoir refusé de prolonger son contrat et donc parce qu'il s'est engagé avec un autre club pour la saison prochaine. Ce qui laisse finalement peu de doutes sur la destination future du milieu de terrain de 18 ans, appelé à remplacer Boubacar Kamara. Même la durée de son contrat (quatre ans) a filtré...

Le souci, donc, c'est que le Cimbom a pris une décision radicale à son encontre et qu'Elmaz pourrait donc passer les prochains mois sans compétition. Ce qui ne manquera pas de couper son bel élan. Et d'envenimer un peu plus les relations entre Galatasaray et l'OM, déjà pas fameuses depuis les deux matches du tour de poules de l'Europa League à l'automne (0-0 et débordements au Vélodrome, 2-4 au retour).

🚨#ViaNicoloSchira Bartug Elmaz sera engagé jusqu'en 2026 avec l'OM, à compter de l'été prochain.

Il a bien choisi de quitter la Turquie pour signer a l'OM.



La presse turque précise qu'il a été exclu du groupe de Galatasaray, suite à son accord avec les dirigeants marseillais. pic.twitter.com/CSiBCzqCvI — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 3, 2022