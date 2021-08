OM - Mercato : une recrue s’offre déjà un triste record

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Pour son premier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a arraché ce dimanche la victoire sur la pelouse de Montpellier (3-2) grâce à un but de Cengiz Ünder et un doublé de Dimitri Payet. Titulaire en défense aux côtés de William Saliba et Leonardo Balerdi, Luan Peres a marqué contre son camp sur un centre d’Andy Delort. Un CSC sans conséquences puisque l’OM a ramené 3 points de son déplacement à la Mosson.

Mais comme révélé par l’indicateur Opta, le défenseur central brésilien, arrivé cet été dans la cité phocéenne en provenance de Santos, est devenu le premier joueur à inscrire un CSC pour ses débuts avec Marseille en Ligue 1 depuis Stefano Torrisi en février 2002. Un record dont Luan Peres se serait bien passé.

1 - Luan Peres est le 1er joueur à inscrire un CSC pour ses débuts avec Marseille en Ligue 1 depuis Stefano Torrisi en février 2002. Compliqué. #MHSCOM pic.twitter.com/nuO9RQpp9j — OptaJean (@OptaJean) August 8, 2021