OM - Mercato : une recrue surprise de dernière minute à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Olympique de Marseille, qui a déjà recruté pas moins de huit joueurs (Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Michael Murillo), a été particulièrement actif cet été.

Tout est encore possible à l'OM !

Mais alors que le mercato estival fermera ses portes dans un peu plus de trois jours, il pourrait y avoir encore des mouvements que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, d'après le compte Twitter @LaMinuteOM_. "Tout est possible du côté des arrivées comme des départs. Tout sera une question d’opportunité. Il est vrai qu’il y’a quelques jours la tendance était simplement à ne recruter qu’un ailier gauche et un latéral droit, mais désormais rien n’est exclu en cas de deal intéressant pour le club, que ce soit en entrée ou en sortie", a fait savoir le suiveur du club phocéen. Pablo Longoria pourrait donc bien nous sortir une surprise de dernière minute en cette fin de mercato.

ℹ️ Petit point sur ces 3 derniers jours du mercato puisque vous êtes nombreux à me le demander : tout est possible du côté des arrivées comme des départs. Tout sera une question d’opportunité. Il est vrai qu’il y’a quelques jours la tendance était simplement à ne recruter qu’un… — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 29, 2023

Podcast Men's Up Life