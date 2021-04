OM - Mercato : une recrue veut déjà s'installer à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce n'est certes qu'un souhait. Mais il a le mérite d'être clair. Notamment en période de mercato lorsque les joueurs, dans leur grande majorité, usent de la langue de bois. Pas Leonardo Balerdi, de toute évidence, prêté par le Borussia Dortmund, mais qui souhaite déjà rester à l'OM la saison prochaine. Ce que l'Argentin vient de confier en conférence de presse, avant la réception de Lorient samedi, à 17 heures.

"Je me sens bien ici, c'est un peu comme l'Argentine, je me sens comme à la maison. On a commencé à parler de la saison prochaine. Je suis à l'aise avec ça. Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Dortmund. Mais oui, j'aimerais continuer ici. L'OM est le plus grand club de France. C'est un club où on a plus de pression que les autres clubs et les joueurs doivent être conscients de ça."

Avant que Balerdi insiste sur les bienfaits de l'arrivée de Jorge Sampaoli. "Avec sa venue, j'ai eu plus de temps de jeu. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de confiance. Il a une philosophie très claire. Il a déjà mis en place un changement d'idée, un changement d'image. A chaque entraînement, on essaye de progresser et c'est de plus en plus clair. On progresse pour jouer comme il le veut."