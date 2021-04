OM – Mercato : une révélation de L1 confirme l'intérêt de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Belle surprise de la saison avec le FC Metz, Fabien Centonze (25 ans) a bel et bien fait partie des projets de recrutement de Pablo Longoria en janvier dernier. Si l'Espagnol a finalement jeté son dévolu sur Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, le nouveau président marseillais a bel et bien tenté sa chance avec l'ancien Lensois.

Centonze confirme les approches

Au micro de Canal+, Fabien Centonze est revenu sur l'approche hivernale dont il avait fait l'objet : «Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent. Mais j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Et il n’y a pas eu d’offre concrète. (...) Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi».

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Grenats, Fabien Centonze pourrait bien être relancé à l'été 2021 si l'OM ne parvient pas à conserver Pol Lirola, la priorité de Jorge Sampaoli pour ce poste. Pour rappel, l'ancien joueur de Sassuolo dispose d'une option d'achat mais elle est élevée (12 M€). Une somme que Marseille, en panne de liquidités, devra négocier à la baisse...