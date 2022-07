OM - Mercato : une rumeur liée à la vente du club démentie

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Des mois que ça dure et la rumeur persiste : l'OM serait sur le point d'être vendu. Et chaque rumeur renforce le camp des "croyants". Alors, quand le directeur sportif de l'Inter Milan, Beppe Marotta, a expliqué hier que son club ne recruterait pas Paulo Dybala, en fin de contrat à la Juventus Turin, ils ont été nombreux à assurer que l'Argentin allait débarquer à Marseille. La rumeur a couru pendant une grosse heure, le temps que le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romanone réagisse.

Sur Twitter, l'Italien a écrit : "Beaucoup de questions des fans de l’OM, mais on me dit que Paulo Dybala n’est pas une option pour l’Olympique de Marseille dans l’état actuel des choses. Aucune négociation en cours". Certains s'accrocheront à "dans l'état actuel des choses". Mais la plupart auront noté que si la Juventus a refusé de le prolonger car il réclamait un salaire trop élevé, l'OM et ses limites financières ne sont pas prêts de pouvoir attirer Dybala...

Mercato OM : Fin de la folle rumeur Dybala ! - https://t.co/92NluaVweV pic.twitter.com/BuryNBv55F — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 5, 2022

Pour résumer Depuis plusieurs semaines, une partie des supporters marseillais, ceux croyant à une vente imminente, pensent que l'OM peut s'offrir Paulo Dybala. Inutile de dire que le refus de l'Inter de recruter l'Argentin a relancé ce serpent de mer. Mais Fabrizio Romano s'est chargé de calmer tout le monde.

Raphaël Nouet

Rédacteur

