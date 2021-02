OM – Mercato : une sérieuse menace se précise pour Arkadiusz Milik

S'il n'a pas encore vraiment eu le temps de prendre ses marque à l'OM avant de se blesser, Arkadiusz Milik (27 ans) suscite déjà beaucoup d'intérêt. Prêté par Naples à l'OM avec une option d'achat de 8 M€ obligatoire à l'été 2022, le Polonais a fait inclure une clause libératoire de 12 M€ dans son contrat.

Les meilleurs clubs d'Italie ont pris toutes les infos

D'après Calcio Napoli, plusieurs clubs de Série A – et non des moindres - se sont déjà renseignés pour Milik. La Juventus de Turin, l'AC Milan et l'AS Roma auraient notamment pris toutes les informations nécessaires pour le futur. Une vraie menace plane donc sur l'OM et son fameux « grantatakan ».

Reste à savoir quel sera la position d'Arkadiusz Milik, qui avait choisi l'OM pour le projet de relance et dans l'optique de disputer l'Euro 2021 avec son pays et qui a découvert la chaleur des supporters phocéens avec l'attaque de la Commanderie dont il est ressorti choqué.