OM - Mercato : une somme folle déboursée pour ce goleador racé ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Et en matière de football, durant le mercato, les clubs les plus saints financièrement se voient toujours attribuer des achats colossaux et des rumeurs vite démenties. Cette fois, cela concerne l'OM et son envie supposée d'aller chercher l'attaquant colombien de Luis Muriel (31 ans).

Au vu des statistiques du joueur (9 buts et 8 passes décisives la saison dernière), et depuis plusieurs années, on peut comprendre. Mais selon Calcio Mercato, les dirigeants olympiens seraient disposés à faire une offre aux environs de 15 millions d'euros.

Ignazio Genuardi confirme que l'OM est bel et bien intéressé par l'attaquant colombien mais dément une proposition à ce tarif-là. « Aujourd’hui, les Phocéens estiment davantage sa valeur à 10-12 M€ maximum », explique notre spécialiste des transferts sur Twitter.

Aujourd’hui, les Phocéens estiment davantage sa valeur à 10-12 M€ maximum. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 16, 2022

Pour résumer Le mercato de l'OM tarde à s'accélérer. Et si certains joueurs actuels vont bel et bien devoir être vendus, pour récupérer de l'argent et alléger la masse salariale, cela n'empêche surtout pas des rumeurs de poindre dans le sens des arrivées.

Benjamin Danet

Rédacteur