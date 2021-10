OM - Mercato : une tête brûlée a failli venir à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Mercredi aura lieu, au Vélodrome, le match des héros, dont les profits seront reversés à l'Unicef. En plus d'anciens grands joueurs de l'OM, dont Didier Drogba, il y a aura quantité de sportifs, musiciens et autres comme Teddy Riner, Tony Parker, JUL, Matt Pokora ou encore Benoit Paire. Le tennisman, supporter de l'OM, a fait une petite révélation dans une interview accordée au site officiel.

"Mon père jouait au foot à Avignon, je suis originaire de là-bas, donc le plus gros club des alentours, c’était l’OM. J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi : c’était l’Olympique de Marseille. J’ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content."