OM - Mercato : une très séduisante rumeur arrive d'Italie

Plus les jours passent et plus les rumeurs se multiplient. En dépit d'une situation économique fragile, et de l'obligation de vendre certains éléments à gros salaires, l'OM continue d'agiter ces premiers jours de Mercato. Et cette fois, une nouvelle rumeur arrive d'Italie.

En effet, et selon le quotidien la Gazzetta dello Sport, le club phocéen aurait déjà inscrit dans une short-list le nom du jeune attaquant, Giacomo Raspadori, qui évolue en Série A, à Sassuolo (27 matches et 6 buts inscrits la saison dernière).

Raspadori a récemment fait parler de lui en rejoignant l'équipe nationale italienne pour l’Euro. Attention, toutefois, le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 avec Sassuolo. Il faudra donc débourser plusieurs millions pour âme faire venir. De surcroît, il serait également dans les petits papiers du Milan AC et de l’Inter et du RB Leipzig.

Pas simple, le transfert, même si, et toujours selon la Gazzetta, Longoria aurait déjà formulé une offre au mois de janvier dernier d'un montant de 10 millions d'euros.