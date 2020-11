OM – Mercato : une vente folle déjà promise à Pablo Longoria

Si l'OM n'a pas pu se permettre de folies en matière de transfert cet été, le club phocéen a tout de même attiré quelques recrues avec la perspective d'en voir certaines exploser. Leonardo Balerdi, Pape Gueye ou Luis Henrique s'inscrivent dans cette logique.

Et visiblement, ces joueurs ont déjà une certaine cote sur le marché des transferts. Jacek Kulig, scout européen qui s'est confié dans les colonnes du Phocéen, prédit en effet un très gros coup avec le défenseur argentin.

Balerdi, un crack garanti

« Il a fait une erreur de signer à Dortmund, car il y avait trop de concurrence. Mais c'est un talent incroyable et Marseille a eu une très bonne idée de le prendre. D'ici deux ou trois ans, vous allez le vendre pour une somme complètement folle, j'en suis persuadé », annonce le scout.

Autre bon coup selon lui, l'arrivée de Luis Henrique même si cela demandera un peu plus de temps. « C'est une fusée, vraiment très rapide avec des jambes de feu. Pour moi, c'est un des meilleurs prospects actuels au poste d'ailier. Sa qualité de dribble est indéniable, et il peut faire ça des deux côtés. C'est pour cela que la Juventus le suivait de très près. Après, je ne suis pas certain qu'il soit déjà prêt pour l'Europe à son âge, mais c'est un transfert très intéressant », estime Kulig.