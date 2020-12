OM - Mercato : une vente inespérée cet hiver pourrait conforter McCourt !

Les repreneurs éventuels de l’OM vont devoir attendre encore un peu. Foi de Mourad Boudjellal, qui s’est rendu à l’évidence de l’immobilisme de Frank McCourt en la matière ces derniers mois. « Aujourd'hui, c'est compliqué, car il y a un actionnaire qui, pour l'instant, apparemment, ne souhaite pas vendre, a-t-il assuré dans La Provence. Moi, je me demande comment ils font. J'ai envie d'avoir un respect profond, car c'est compliqué de tenir un club comme l'OM en ce moment avec les stades à huis clos, les droits télé dont on ne sait pas trop s'ils vont être versés ou pas, le partenariat qui ne peut pas être pratiqué dans le stade... Je sais qu'il y a du monde dessus, il n'y a pas que nous. Je pense même qu'on n'est pas les mieux placés. »

Les Anglais s'agitent pour Radonjic avant le mercato hivernal

La stratégie de McCourt pourrait même être renforcée au mercato étant donné qu’une vente inespérée pourrait se matérialiser. Enfin ! Selon le Mirror, West Ham et Southampton seraient intéressées par Nemanja Radonjic cet hiver en précisant que le milieu offensif de l’OM serait disponible en prêt et que son profil colle avec le schéma de jeu employé par les entraîneurs des deux clubs. Il pourrait s'agir d'une opportunité pour l’international serbe, alors que West Ham et Southampton sont respectivement classés 7e et 8e de Premier League. Pour rappel, Radonjic a été recruté par l'OM lors de l'été 2018, en échange d'un chèque de 11 millions d'euros. Il a jusque-là disputé 55 matchs, inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2023. En cas de prêt, on peut imaginer qu’une option d’achat pourrait être incluse par l’OM, qui ne devrait pas rechigner à s’en séparer eu égard à son rendement plus que discret.