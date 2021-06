OM - Mercato : vent d'optimisme dans le dossier David Luiz !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Il est donc dit que l'OM allait agiter ce début de mercato. Car après avoir déjà fait signer le milieu de terrain brésilien, Gerson, et multiplié les contacts à travers le monde pour différents dossiers, voici que le club phocéen s'intéresserait de près à David Luiz. L'ancien défenseur central du PSG, notamment, qui vient d'achever son bail à Arsenal, pourrait-il rebondir sur la Canebière ?

Le quotidien marseillais, La Provence, donne de plus amples informations ce jour. Ainsi, l'entraîneur Jorge Sampaoli espère s'entretenir avec le Brésilien dans les toutes prochaines heures pour lue convaincre de le rejoindre. Un David Luiz qui, si l'on se fie au quotidien régional, serait intéressé par un tel challenge..

Problème, et non des moindres, David Luiz en salaire, c'est colossal. Et on doute de la surface financière de l'OM pour s'assurer un contrat d'un ou de deux ans alors que le joueur n'est déjà plus très jeune (34 ans). A suivre...