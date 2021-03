OM : Mercato, vente, Eyraud... les vérités cinglantes de Frank McCourt

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Quel rôle désormais pour Jacques-Henri Eyraud ?

« Jacques-Henri sera comme n’importe quel autre membre du conseil de surveillance. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler du conseil de surveillance depuis que je suis arrivé, en octobre 2016. Ils ont certaines responsabilités, mais aucune dans le management opérationnel du club. Il était temps de changer, je voulais repositionner l'OM sur le football. C'est un club de foot avant tout. »

Quel crédit accorder aux rumeurs de vente ?

« Les rumeurs de vente sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je les démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. »

Quelle enveloppe prévue pour le Mercato ?

« Je pense que c’est à Pablo Longoria de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’ai pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. »