OM - Mercato : Veretout met un point final à la polémique sur sa belle famille

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Pas le temps de lambiner pour Jordan Veretout ! Arrivé ce matin à Marseille, la septième recrue de l'OM a passé sa visite médicale, signé dans la foulée son contrat de trois ans (plus un en option) avant de participer à une séance d'entraînement et d'être présenté à la presse ! Et bien évidemment, il a été interrogé sur cette sordide polémique dans laquelle certains supporters marseillais ont assuré qu'il avait payé les frais d'avocat de son beau-père, reconnu coupable de viol sur sa fille. Le milieu de terrain ne s'est pas démonté, même si on a compris qu'il espérait rapidement passer à autre chose.

« Je suis ici pour jouer au foot. Ce sont des moments difficiles et compliqués. Je ne cautionne pas de tels faits. Je ne rentre pas dans cette histoire. Je suis à l'OM pour jouer au football et passer de bons moments avec le groupe ou à l'extérieur avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu'un d'apprécié généralement. En Italie, on m'appréciait. Je suis joyeux. Je suis ici pour jouer au foot. Avoir de grands résultats ici et des émotions. J'en ai vécu l'année dernière. Et je veux continuer et de vivre ça ici ç l'OM, ça doit être magique. Je me battre pour gagner des titres. »